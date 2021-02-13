مصدر بالزمالك: ساسي يعاني من إلتواء في الكاحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف مصدر بنادي الزمالك أن فرجاني ساسي متوسط ميدان الفريق يعاني من إلتوام في الكاحل، قائلًا أنه سوف يخضع لفحص طبي بالأشعة من أجل تحديد مدة غيابه.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي أن فرجاني ساسي تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا، ويعاني من تورم بالقدم.

ولعب التونسي الدولي مباراة الفريق بالكامل التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي.

ويخضع ساسي لأشعة خلال الساعات القادمة بعد زوال التورم لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الزمالك خلال الفترة المقبلة لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الأربعاء المقبل، ثم حرس الحدود في كأس مصر.