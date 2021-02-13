شريف: مواجهة بالميراس كانت الأهم للأهلي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد شريف، لاعب الأهلي أن الفريق قسم رحلته في مونديال الأندية إلى محطات كانت البداية مع مواجهة الدحيل التي تمكن من الفوز بها والتأهل لنصف نهائي البطولة لمواجهة بايرن ميونيخ.

وقال شريف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" مواجهة بايرن ميونيخ كانت صعبة وكنا نهدف الظهور بشكل جيد وتقديم مستوى قوي لكن النتيجة لم تكن في صالحنا".

وأضاف، أن مواجهة بالميراس البرازيلي كانت أهم لقاء للفريق خلال مشواره في كأس العالم للأندية لأن الفوز منح الفريق المركز الثالث.

وتابع:" كنا خائفين من استقبال هدف امام بالميراس، ومع وصولنا إلى ركلات الترجيح كان الجميع على أعصابه خوفا من الخسارة".

وأتم تصريحاته:" محمد الشناوي تحدث معنا قبل ركلات الترجيح وطالب جميع اللاعبين بتسديد الكرات في الزاوية التي يثق بها".