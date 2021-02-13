مدرب مولودية الجزائر: حذرت اللاعبين من "بنشرقي".. والتعادل يجعلنا هادئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، إنهم كانوا يعلمون بأن مباراتهم أمام الزمالك ستكون صعبة فهي ضد فريق يمتلك فارقاً كبيراً أفريقيا بالمقارنة بهم.

وأضاف عمراني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"هناك عدة عوامل حسمت لي المباراة، فلم نغامر بالهجوم وهذه النتيجة تساعدنا معنوياً وتجعلنا أكثر هدوئاً في الفترة المقبلة فالفريق لم يفز منذ 5 مباريات"، مشيراً إلى أن أكثر لاعب حظر لاعبيه منه قبل المباراة هو المغربي أشرف بنشرقي.

وأتم المدير الفني لمولودية الجزائر تصريحاته بـ:"الزمالك يبقى الزمالك فهو فريق محترم وكنت أعلم إمكانياته جيدًا وواجهته سابقاً أمام مع مولودية بجاية وهُزمنا بهدفين لهدف".

ونجح مولودية الجزائر بخطف نقطة أمام الزمالك في مستهل مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.