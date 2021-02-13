بدر بانون يتحدث عن مسؤوليته في الهدف الثاني أمام بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، إنه يعترف بارتكاب خطأ في الهدف الثاني أمام بايرن ميونيخ الألماني خلال مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي نصف نهائي مونديال الأندية أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، ليلعب بعد ذلك أمام بالميراس ويحصد في النهاية المركز الثالث في البطولة.

وأضاف بانون في تصريحات لقناة الأهلي:"اعترف أننى أخطأت في الهدف الثاني لباين ميونيخ، كان يجب أن أظل مع ليفاندوفيسكي لكن لعبت على الكرة".

وتابع:" كانت كرة بسرعة تجاه ساني ولم نكن متمركزين بشكل جيد، حاولت التعديل لكن الفريق الألماني سجل الهدف بشكل سريع عن طريق ليفاندوفيسكي".

وأكمل:" في لحظة خروجك عن تركيزك تدفع بعدها الثمن، كنا نريد أن تظل النتيجة 1 - صفر، بالنسبة لنا كانت نتيجة جيدة، وشعرنا بالحزن بعد دخول مرمانا الهدف الثاني.

وأتم :" الشناوي قالى لي كان يجب ألا يدخل مرمانا الهدف الثاني، كان لدينا احساس اننا ممكن نصنع شيء جيد أمام بايرن ميونيخ، ولو لعبنا أمام فريق غير البايرن كنا سنصل إلى النهائي".