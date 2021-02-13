عبد الهادي: نعد جمهور الزمالك بـ3 نقاط من السنغال.. والتوفيق ساعد المولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد مدحت عبد الهادي المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي الزمالك أن غياب التوفيق عن فريقه في مواجهة مولودية الجزائر كان سبب التعادل السلبي.

وتعادل الزمالك بلا أهداف مع مولودية الجزائر في مباراة افتتاح المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، ليفقد نقطتين في بداية المسيرة.

وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" قال عبد الهادي :"لعبنا مباراة طيبة أمام المولودية، وفي الشوط الثاني تحديداً نفذنا التعليمات وكل ما أردناه بنسبة 100%".

وأضاف مدرب الزمالك :"غياب التوفيق أمر وارد في كرة القدم، وكذلك نتائج التعادل والفوز والخسارة كلها واردة، حاولنا ولكننا لم نسجل أهداف، وكان بالإمكان تسجيل ثلاثة أهداف خصوصاً في أخر المباراة".

وأنهى عبد الهادي :"كنا نتمنى بداية مشوار المجموعات بثلاث نقاط، لكننا نعد جماهير الزمالك بالحصول على ثلاث نقاط في مباراتنا المُقبلة في السنغال ضد فريق تينجويت".