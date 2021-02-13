بانون: ارتكبت خطأ.. تعلمنا جملة من البايرن.. ولا أخشى إلا نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بدر بانون مدافع الأهلي بأنه ارتكب خطأ في الهدف الثاني لبايرن ميونيخ، قائلًا أنهم تعلموا أشياء من مواجهة بطل أوروبا، ونفى أن يكون لديه شعور بالخوف من أي منافس.

وقال بانون في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "كأس العالم للأندية حلم لأي لاعب يتوج باللقب، فأنا لي الشرف أنني حصلت على المركز الثالث، وهذا شيء إيجابي لتاريخي ومسيرتي، والحمد لله أنا فخور بالميدالية وكل الزملاء على التعاون معي من أجل الحصول عليها."

وردًا عمن يقلل من البطولة، قال :"كأس العالم للأندية تضم كل الأبطال من كافة القارات، لقد لعبنا الفائز بالدوري القطري، ثم بطل أوروبا ثم الفائز بكأس ليبرتادوريس وكل مدرسة مختلفة عن الأخرى.. تعاملنا مع الإيجابيات والسلبيات، وأمام البايرن هناك الكثير من الإيجابيات سوف نعمل عليها من أجل تحسين أداء الفريق في الفترة المقبلة".

وتابع: "بايرن ميونيخ فريق لا يمكن أن تواجهه إلا في كأس العالم للأندية، وكان هناك شيء إيجابي أننا ذهبنا مبكرًا والفريق استطاع أن يركز في كل منافس بشكل دقيق وشاهدنا كل لاعب سوف نلعب عليه."

وأبدى رأيه في مباراة الدحيل، قائلًا :"في الشوط الأول تمكنا من تقديم مباراة جيدة أمام الدحيل، لكن في الشوط الثاني الشيء السلبي بالنسبة لنا أننا احترمناهم أكثر وتراجعنا أمامهم فلم نستمر في الأداء الذي كنا عليه في الشوط الأول."

وأضاف: "كان هدفنا الفوز على الدحيل من أجل مواجهة بايرن ميونيخ واختبار قدرات الفريق، وكان هناك الكثير من الأشياء تعلمناها من اللعب ضد البايرن خاصة على مستوى خلق كل لاعب مساحة لزميله بتفريغ المساحات، ولو نفذنا ما قام به البايرن سنكون أفضل في المباريات المقبلة".

أما عن أجواء نصف النهائي فقال: "نمت جيدًا قبل مباراة بايرن ميونيخ ولا أخشى أي لاعب وأركز فقط على نفسي وعملي، وإذا كانت أؤدي بشكل جيد من أجل زميلي، هذا أسلوبي منذ الصغر أنا أخاف من نفسي وعلى زملائي فقط وإذا أدينا بشكل جيد لا يعنيني من هو المنافس".

وواصل: "شاهدنا مباراة بايرن ميونيخ أمام هيرتا برلين وشاهدت كيف يتحرك كل لاعب، وبالنسبة لي مولر وكيميتش هما الأهم في صفوف الفريق، وشاهدنا أن غياب مولر عن النهائي جعل الفريق لا يؤدي بشكل جيد."

ثم انتقل للقاء المركز الثالث، قائلًا: "دائمًا أتحدث مع محمد هاني قبل المباراة ونضع طريقة يمكن من خلالها اللعب ضد الفريق المنافس، وقبل لقاء بالميراس اتفقنا على تغطية كل لاعب لمركز الأخر ونجحنا في هذا الأمر".

وحمّل بانون نفسه مسئولية الهدف الثاني لبايرن قائلًا: "استقبلنا هدف البايرن بعد 17 دقيقة وهذا شيء صعبة بالنسبة للفريق، وكنا نفكر كيف يمكن أن نعود وهذا الأمر بحاجة إلى استحواذ على الكرة وتركيز، وحتى الدقيقة 86 استقبلنا الهدف الثاني.. ارتكبت خطأ في الهدف الثاني وأتحمل جزء من المسئولية."

واختتم قائلًا: "تفكيري أن ساني كان على الخط، وتحت الضغط من ياسر إبراهيم ففكرت أن الكرة لا يمكن أن تتجاوز القائم القريب لذلك تحركت تجاه القائم القريب لكن هذا هو ما يجعل اللاعب كبير أنه استطاع لعب الكرة بشكل سليم تجاه القائم البعيد، وما أغضبني حقًا هو الخسارة بهدفين وكنت سأتقبل الخسارة بهدف."