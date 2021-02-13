سيمبا يحذر الأهلي بفوز في الكونغو بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه فريق سيمبا التنزاني جرس إنذار مبكر بعد الفوز الثمين الذي تحقق خارج الديار على حساب فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الشهداء" ضمن الجولة الأولى من منافسات الجولة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

هدف الفوز للفريق التنزاني جاء عن طريق كريس موجالو في الدقيقة 61 من ضربة جزاء ليقود فريقه لاقتناص نقاط المباراة كاملة خارج الديار.

وأشعل فريق سيمبا المجموعة مبكرًا حيث يتصدر الترتيب مؤقتًا برصيد ثلاث نقاط في انتظار نتيجة مباراة الأهلي والمريخ السوداني والتي من المقرر أن تقام الثلاثاء المقبل في القاهرة.

ومن المقرر أن يستضيف سيمبا نظيره الأهلي في 23 من الشهر الجاري، في المقابل يخرج فيتا كلوب لمواجهة المريخ السوداني.

ويسعى الأهلي لتحقيق بداية مثالية من أجل الحفاظ على لقبه القاري والذي حققه في الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بعد الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وجاء تشكيل فيتا كلوب: سيمون أوموسولا - دجوما شاباني - عثماني أداما واتارا - فيفيان آسي كوا - إرنست لوزولو سيتا - بابي كابامبا تشيشيمبي - أميدي مساسي - سيدي يعقوب - جيريمي مبويي كاليندا - جلودي مكابي - فيستون كالالا ماييلي.

في المقابل، بدأ سيمبا بتشكيل مكون من: أيشي مانولا - شوماري كابومبي - محمد حسين - جواش أونيانجو - سيرجي واوا - تاديو لوانجا - كليتوس تشاما - مازاميرو ياسين- كريسبين موجولا - لاري بواليا - لويس ميكويسوني.