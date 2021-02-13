جالطة سراي لإدارة الزمالك: “شكرًا على حسن تعاونكم معنا”!

وجه نائب رئيس نادي جالطة سراي، عبد الرحيم البيرق، الشكر إلى إدارة نادي الزمالك المصري لقبولها انتقال المهاجم الدولي المصري “مصطفى محمد” لصفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي 2021 على سبيل الإعارة لسنة ونصف، مع إدراج بند إمكانية الشراء في نهاية الموسم الجاري 2021/2020.

وقال البيرق في تصريحات صحفية نشرتها وكالة الأناضول التركية اليوم الجمعة “واجهتنا مشاكل مع نادي الزمالك خلال التفاوض على صفقة ضم مصطفى محمد لصفوف فريقنا. أود أن أشكر الزمالك على اختياره لنا في نهاية المطاف”.

وسجل مصطفى محمد في أول مباراة له كأساسي مع جالطة سراي أمام فنربخشة بمنافسات الدوري التركي، كما سجل في مباراة ربع نهائي كأس تركيا أمام ألانياسبور.

وأضاف عبد الرحيم البيرق خلال حديثه مع صحيفة فوتوماك التركية “مصطفى محمد أحرز 3 أهداف، وأتمنى أن يحرز 7 أهداف أخرى ويصل إلى قمة ترتيب هدافين الدوري التركي، نأمل أن يحصل اللاعب على شهادة جيدة من جالطة سراي في المستقبل”.

وكان فاتح تريم، المدير الفني لجالطة سراي، قد أشاد بالنجم المصري بعد أن نجح في التسجيل خلال المباراة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء الماضي في كأس تركيا.

وقال فاتح تريم -متصدر الدوري التركي الممتاز- “يواصل مصطفى محمد التسجيل، يمكنه تسجيل أهداف أخرى لأنه يتمركز بشكل جيد جدًا في مواجهة المرمى”.

وخطف مصطفى محمد الأنظار مؤخرًا بعد تسجيله ثلاث أهداف في أول ثلاث مباريات خاضها بقميص فريقه الجديد، منذ انضمامه له قادمًا من الزمالك بصفقة إعارة تمتد لعام ونصف.