كورونا يجبر "ويفا" على تغيير مواقع مباريات في الدوري الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم - نُقلت مباراة الإياب من دور الـ32 في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بين أرسنال الإنكليزي وبنفيكا البرتغالي، والتي كانت مقررة أصلاً على ملعب الإمارات في لندن، إلى اليونان، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) لكرة القدم الجمعة.



وستقام المباراة على ملعب يورغيوس كارايسكاكيس الخاص بنادي أولمبياكوس في 25 فبراير، علماً أن مباراة الذهاب نقلت في وقت سابق من لشبونة إلى روما بسبب تداعيات فيروس كورونا، بعد قرار المملكة المتحدة حصر السفر من البرتغال وإليها بالرحلات الضرورية، وأوقفت رحلات الطيران بين البلدين.



وأعلن ويفا نقل مباراة توتنهام الإنكليزي ومضيفه فولفسبيرغر النمسوي في ذهاب الدور الـ32 من يوروبا ليغ في 18 الشهر الحالي من ملعب الأخير إلى ملعب بوشكاش أرينا في بودابست بسبب التدابير المتخذة من حكومة فيينا للحد من تفشي فيروس كورونا.



وسبق للاتحاد القاري أيضاً أن نقل مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه تشلسي الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في 23 الشهر الجاري إلى العاصمة الرومانية بوخارست بسبب الإجراءات المتبعة من الحكومة الإسبانية للحد من تفشي فيروس كورونا.



وتم نقل مباراة مانشستر يونايتد الإنكليزي ومضيفه ريال سوسييداد الإسباني في الدور ذاته إلى ملعب محايد وتحديدا "أليانز ستاديوم" الخاص بنادي يوفنتوس الإيطالي في مدينة تورينو في 18 الحالي، وليس في سان سيباستيان بسبب منع الضيوف القادمين من إنكلترا دخول إسبانيا.



ونقلت كذلك مباراة الذهاب في الدور ذاته بين مولده النرويجي وضيفه هوفنهايم الألماني في 18 فبراير الحالي إلى فياريال في إسبانيا، بسبب منع حكومة أوسلو دخول غير المقيمين إلى البلاد، إثر الإجراءات المتخذة للحد من تفشي كوفيد-19.



المصدر: فرانس برس