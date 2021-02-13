الامارات | الشارقة يطلب من مليحة لقب «بطل الشتاء» في دوري أقوياء اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يطلب من مليحة لقب «بطل الشتاء» في دوري أقوياء اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق اليد في نادي الشارقة ضيفاً على جاره مليحة، في مباراة تجمع الفريقين في الخامسة عصر اليوم، في ختام الجولة الـ10 من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، يطمح من خلالها «الملك» للارتقاء إلى النقطة 27، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، الكفيل بمنحه لقب «بطل الشتاء» قبل جولة على ختام مرحلة الذهاب، فيما يطلبها مليحة بشعار الفوز، الذي يضمن له تجديد آماله في المنافسة على الصدارة، والارتقاء إلى النقطة 23.

وفي التوقيت ذاته، يلتقي شباب الأهلي ومضيفه الظفرة، في مباراة يدخلها الأول بطموح الحفاظ على الوصافة وبلوغ النقطة 24، ويسعى فيها الظفرة لحصد نقاط ثمينة، تكفل له التخلي عن مركزه الـ10 حالياً برصيد 10 نقاط، ويسدل الستار على المباريات بلقاء الوصل سادس الترتيب العام برصيد 16 نقطة، وضيفه بني ياس التاسع برصيد 11 نقطة.

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