الامارات | ظروف «الزعيم» تغري الشارقة بتكرار سيناريو الذهاب

شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف «الزعيم» تغري الشارقة بتكرار سيناريو الذهاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل العين ضيفاً ثقيلاً على الشارقة الساعة 20:15، مساء اليوم، ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي، في مواجهة من العيار الثقيل بين فريقين كبيرين، إذ يخطط الشارقة لتعزيز الصدارة وبلوغ النقطة 39، والاستمرار في الابتعاد عن مطارديه، خصوصاً الجزيرة الوصيف (33 نقطة). ويأمل «الملك» أن يستغل ظروف العين الحالية، حيث خسر في الجولة الماضية بالأربعة من شباب الأهلي، ويحتل المركز السادس بـ24 نقطة، كما يريد الشارقة تكرار سيناريو الذهاب، حينما فاز عليه 2-1 في ملعب العين.

ويبحث الشارقة عن الفوز رقم 12، بينما العين يريد تجنب الهزيمة الرابعة، وتحقيق الانتصار السابع، الذي من شأنه منح لاعبي العين دفعة معنوية كبيرة، بجانب خدمتهم لبقية الفرق الأخرى. ويعول الشارقة على قوته الهجومية الضاربة، ممثلة في إيغور، ومواطنيه كايو لوكاس وويلتون سواريز. وكان الشارقة قد فقد نقطتين ثمينتين أمام الوحدة بعد التعادل في الجولة الماضية، ولا يريد التفريط في أي نقطة، رغم صعوبة مواجهة فريق كبير مثل العين. ويتوقع أن تحدد نتيجة هذه المباراة مصير مدرب العين، البرتغالي بيدرو، الذي بات في موقف صعب، بسبب تدني نتائج الفريق.

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