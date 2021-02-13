الامارات | «سداسية تاريخية» و5 ملايين دولار ولقب عالمي لبايرن ميونيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن «سداسية تاريخية» و5 ملايين دولار ولقب عالمي لبايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج بايرن ميونيخ الألماني، بطل أوروبا بلقب النسخة الـ17 لمونديال الأندية في كرة القدم، عندما تغلب على تيغريس المكسيكي 1-صفر أول من أمس، في المباراة النهائية ضمن البطولة المقامة في الدوحة.

وسجل المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبات بايرن ميونيخ، ثاني فريق بعد برشلونة عام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب، في أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، الدوري والكأس والسوبر المحلية، بجانب مونديال الأندية. وهذا ثاني لقب للبايرن بعد الأول في 2013، عندما حقق الرباعية بينها الثلاثية المحلية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا).

واختير نجم بايرن ميونيخ وأفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في البطولة متفوقاً على هداف تيغريس الفرنسي جينياك، وزميله في البافاري كيميش. في جانب آخر حصل البايرن على جائزة مالية بقيمة خمسة ملايين دولار، بينما تيغريس على أربعة ملايين، والأهلي المصري الثالث على 2.5 مليون دولار، ومليوني دولار لبالميراس الرابع، و1.5 مليون دولار للدحيل، ومليون واحد لأولسان هيونداي الكوري. ورغم فرحة الفوز، أعلن البايرن خسارة خدمات نجمه غنابري، بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في المباراة النهائية دون تحديد مدة الغياب.

بايرن ميونيخ: 5 ملايين دولار.

تيغريس: 4

الأهلي: 2.5

بالميراس: 2

الدحيل: 1.5

أولسان هيونداي: 1

ترتيب المونديال وقيمة الجوائز

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