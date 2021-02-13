الامارات | فرصة أخيرة أمام النصر والبطائح لبلوغ نهائي دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة أخيرة أمام النصر والبطائح لبلوغ نهائي دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل فريقا السلة في ناديي النصر والبطائح، في السابعة من مساء اليوم، اختبار الفرصة الأخيرة في الحفاظ على آمالهما ببلوغ نهائي بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، حين يستضيف «العميد» جاره شباب الأهلي في أول مواجهات إياب الدور نصف النهائي، وحلول الشارقة في ثانية مواجهات الدور ضيفاً على البطائح، في مواجهتين يسعى من خلالهما أصحاب الضيافة النصر والبطائح لاستثمار عامل الأرض، ورد اعتبار خسارتهما السبت الماضي في ذهاب المربع الذهبي، التي جاءت بواقع 54-73 و78-100 على التوالي.

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