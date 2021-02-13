اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي

خورفكان - بني ياس 17:30

شباب الأهلي - الوحدة 17:30

حتا - عجمان 20:15

الشارقة - العين 20:15

دوري الهواة

دبا الحصن - مصفوت 17:20

الحمرية - البطائح 17:25

ليستر - 16:30

سيتي - توتنهام 21:30

غرناطة - أتلتيكو 17:00

إشبيلية - هويسكا 19:15

- ألافيس 00:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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