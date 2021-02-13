الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
خورفكان - بني ياس 17:30
شباب الأهلي - الوحدة 17:30
حتا - عجمان 20:15
الشارقة - العين 20:15
دوري الهواة
دبا الحصن - مصفوت 17:20
الحمرية - البطائح 17:25
ليستر - ليفربول 16:30
سيتي - توتنهام 21:30
غرناطة - أتلتيكو 17:00
إشبيلية - هويسكا 19:15
برشلونة - ألافيس 00:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App