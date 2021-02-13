الامارات | «سالوت ذا سولجر» بطل سباق «آل مكتوم للتحدي» في «ميدان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سالوت ذا سولجر» بطل سباق «آل مكتوم للتحدي» في «ميدان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج الجواد «سالوت ذا سولجر» بشعار «فيكتوريوس للسباقات»، وإشراف المدرب فوزي ناس، وقيادة الفارس أدري دي فريز، بطلاً للجولة الثانية في بطولة «آل مكتوم للتحدي»، المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «غروب 2»، أول من أمس على مضمار ميدان.

وتعتبر بطولة «آل مكتوم للتحدي» الشوط الرئيس في الأمسية الرابعة للموسم الجديد في سباقات «كرنفال كأس دبي العالمي».

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