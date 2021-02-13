الامارات | رئيس «أولمبياد طوكيو» يستقيل بسبب تصريحات مسيئة للنساء

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أولمبياد طوكيو» يستقيل بسبب تصريحات مسيئة للنساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن يوشيرو موري (83 عاماً) رسمياً، أمس، استقالته من رئاسة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعدما تسببت تعليقاته المسيئة إلى النساء في ضجة وحالة من الجدل على نطاق واسع. وفي مؤتمر صحافي عقد في طوكيو، اعتذر موري لأن تصريحاته «غير اللائقة تسببت في حالة من الارتباك». وكان موري قد قال إن الاجتماعات التي تحضرها النساء تأخذ وقتاً أطول من المعتاد.

وتردد أن سايكو هاشيموتو، وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية، مرشحة لخلافته، رغم أن اللجنة المنظمة كانت تدرس في البداية تعيين سابورو كاوابوتشي، الرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم.

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