شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك ومولودية الجزائر: سيطرة تامة وعجز هجومي واضح لأصحاب الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل الزمالك حملته في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بتعادل سلبي على ملعبه ضد مولودية الجزائر في أولى مباريات المجموعة الرابعة التي تضم كذلك الترجي التونسي وتونجيث السنغالي.

وحاول الزمالك بشتى الطرق اختراق دفاعات المنافس الذي لعب بسياسة واضحة، وهي التكتل الدفاعي وغلق المساحات أمام لاعبي أصحاب الأرض مع انتهاج طريقة لعب 5-4-1 بوجود 9 لاعبين في ملعب الضيوف، ليعقدوا الأمور على الشق الهجومي لنادي الزمالك.

وامتلك الزمالك الكرة بنسبة بلغت 75% على مدار المباراة، وهو ما يدل على أن الضيوف لم يهتموا بفكرة حيازة الكرة تاركين ذلك لأصحاب الأرض، مع انتهاجهم أسلوب دفاعي واضح بغرض إيقاف هجوم المنافس فقط، فلم يسددوا سوى 5 كرات طوال الـ 90 دقيقة (4 منهم في الشوط الأول)، وبدون تسديد أي كرة على مرمى الحارس محمد أبوجبل.

وبدأ الزمالك المباراة بطريقة 4-2-3-1 بوجود الوافد الجديد مروان حمدي في مركز المهاجم وتواجد أوباما في مركز رقم 10، مع لعب إمام عاشور وزيزو على الأطراف، وتواجد ثنائي الإرتكاز طارق حامد وفرجاني ساسي في الوسط.

وسيطر الزمالك على الكرة لكن بدون خطورة واضحة على مرمى الضيوف باستثناء تسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد خروج خاطئ من الحارس عبدالقادر صالحي، لكن المدافع معاد حداد اخرج الكرة من على خط المرمى لتكون أخطر فرص الزمالك في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني قرر المدرب باتشيكو بزيادة الضغط الهجومي أمام التكتل الدفاعي الواضح للضيوف، فأقحم شيكابالا وحميد أحداد مكان محمود حمدي الونش وحازم إمام، ثم لاحقًا أشرف بن شرقي مكان إمام عاشور، وبالفعل قدم الزمالك مردود هجومي أفضل مع سيطرة أكبر على الكرة، وارتفعت عدد تسديدات الفريق في الشوط الثاني إلى 16 (ضعف عدد تسديدات الفريق في الشوط الأول: 8)، مع تسديد 4 كرات على مرمى الحارس عبدالقادر صالحي الذي تعامل مع كل الكرات، ليلعب دور البطولة في المباراة بتصديه لـ إجمالي 6 كرات، من بينهم 4 تسديدات من داخل الـ 18.

وصنع لاعبو الزمالك 21 فرصة تهديفية في المباراة، كان نصيب الأسد للظهير الأيسر عبدالله جمعة الذي صنع 5 فرص تهديفية (أعلى رقم في المباراة)، وهو ما يزيد عما صنعه لاعبو الضيوف بأكملهم في المباراة بـ فرصتين (3).

وحاول لاعبو الزمالك فك تكتلات المنافس من خلال الكثير من العرضيات التي وصل عددها إلى 29 كرة عرضية، 7 منها أكملوا بنجاح، وكانت الفرصة الأخطر على الإطلاق من العرضيات هي كرة شيكابالا التي قابلها أحداد بالرأس، لكنه وجه الكرة مباشرة في مكان حارس المرمى.

ووضح حاجة الزمالك إلى رأس حربة هداف في هذه المباراة، مع ظهور أول غير ناجح للوافد الجديد مروان حمدي، وإكمال باتشيكو للنصف الثاني للمباراة بدون رأس حربة صريح.

وعلى الرغم من صناعة الزمالك للكثير من الفرص (21)، لكن الفرص التهديفية الخطيرة كانت معدودة، مع غياب الجودة بشكل واضح في إنهاء الفرص.