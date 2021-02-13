شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في كوت ديفوار يستقبل بعثة بيراميدز بأبيدجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل معالي السفير الدكتور وائل بدوي، سفير مصر في كوت ديفوار، بعثة فريق نادي بيراميدز لدى وصولها إلى مطار فيليكس هوفييه بوانييه بالعاصمة أبيدجان تمهيدا لمواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد، على نظيره راسينج كلوب أبيدجان في مباراة ذهاب دور الـ ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢١ فبراير الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

واستقبل معالي السفير البعثة في المطار، ورحب بالمهندس ممدوح عيد رئيس البعثة وكافة أعضاء الفريق، حيث رافقه السيد محمد الدرديري السكرتير الثاني لسفارة مصر في كوت ديفوار.