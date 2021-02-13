شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يوسف يطالب الزمالك بـ 3ملايين و800 ألف ويهدد بالفيفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، طالب مسؤولي نادي الزمالك بالحصول على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة والتي تقدر بـ 3 ملايين و800 ألف جنيه.

وأوضح عمر ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامجه «نمبر وان» على شاشة قناة النهار، أن معروف يوسف هدد بتقديم شكوى ضد الزمالك في الفيفا، حال عدم الحصول على قيمة مستحقاته بشكل ودي.

وأشار إلى أن اللاعب حال قيامه بشكوى الزمالك في الفيفا سيتم تغريم النادي ما يقرب من مليوني دولار.