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الزمالك راحة من التدريبات غدًا

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمكي باتشيكو، منح اللاعبين راحة غدا من التدريب بعد خوض مباراة مولودية الجزائر مساء اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون للتدريبات يوم الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة الاسماعيلي في الدوري الممتاز والمقررة إقامتها الأربعاء المقبل.

وتعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالمباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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