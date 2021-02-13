شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: لو لم أُشرك مروان حمدي كنتم ستهاجموني.. وغيرت حازم لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادي الزمالك، أن مروان حمدي مهاجم الفريق، له خصائص محددة ويتواجد مع الفريق منذ ١٥ يوما فقط ويحتاج أن يلعب ويأخذ الثقة.

وأضاف: «لو تعادلنا ومروان لم يلعب كنتم ستسألون لماذا لم يلعب مروان لذلك الهدافون يسجلوا كثيرا وسعرهم عال.. موضحا أن تغيير حازم إمام كررته كي استفيد من قدرات زيزو الهجومية ولعبنا تقريبا بدون ظهير أيمن بينما أشرف بن شرقي كان مصابا فكان خياري أنه لا يلعب أساسيا لانه لم يتدرب«.

وتعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالمباراة التي أقيمت بينهما على استادالقاهرة الدولي.