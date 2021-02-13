شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعتذر ويعد بالتعويض في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن مواجهة الفريق أمام مولودية الجزائر مساء اليوم، بدوري أبطال إفريقيا كانت مباراة قوية بين فريقين كبيرين، مشددا على أن هناك فرصا كثيرة لم نحسن استغلالها.

أضاف باتشيكو بعد المباراة أن دور المجموعات لايزال في بدايته وقدمنا مباراة مميزة وننظر للمواجهات المقبلة، موضحا أن القادم سيكون افضل وسنعمل على استغلال الفرص التي تضيع وسنعالجها سعداء بالأداء الجيد، مشيرا إلى أننا لسنا سعداء بالنتيجة.