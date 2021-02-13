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باتشيكو يعتذر ويعد بالتعويض في السنغال

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن مواجهة الفريق أمام مولودية الجزائر مساء اليوم، بدوري أبطال إفريقيا كانت مباراة قوية بين فريقين كبيرين، مشددا على أن هناك فرصا كثيرة لم نحسن استغلالها.

أضاف باتشيكو بعد المباراة أن دور المجموعات لايزال في بدايته وقدمنا مباراة مميزة وننظر للمواجهات المقبلة، موضحا أن القادم سيكون افضل وسنعمل على استغلال الفرص التي تضيع وسنعالجها سعداء بالأداء الجيد، مشيرا إلى أننا لسنا سعداء بالنتيجة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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