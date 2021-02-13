شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن مفاجأة كبيرة بالحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك من جانب التأمينات.

وأكد عمر ربيع في تصريحات عبر برنامجه «نمبر وان» على شاشة قناة النهار، أن التأمينات قامت بالحجز على أرصدة الزمالك في البنوك بسبب مديونية تصل إلى 209 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك السابقة لم تكن تدفع للتأمينات قيمة المبالغ الخاصة بالموظفين المعينين بالنادي شهريًا بما يعني أن الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد لن يكون لهم معاش من الأساس.

وتابع: «المجلس السابق اتفق مع التأمينات أنه يتم جدولة المبلغ على دفعات وتكون الدفعة مقابل 20 مليون جنيه».

وأضاف: «المجلس الحالي تفاجئ الخميس أنه تم الحجر على أرصدة الزمالك بعدما قام بعض الموظفين بالتوجه للبنك».

وأتم: «أطالب الوزيرة بالتدخل والحل هو الحديث مع مسئولي الزمالك لحل تلك الأزمة ومن الممكن أن تكون ليس لديها أبعاد ما حدث».