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بعثة بيراميدز تصل إلى أبيدجان بعد رحلة شاقة

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان تحضيرا لمواجهة فريق نادي راسينج كلوب في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.

واستغرقت الرحلة مدة ٨ ساعات من القاهرة حتى الوصول إلى أبيدجان تخللها نصف ساعة بمطار كانو في نيجيريا للتزود بالوقود، على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي لتوفير الراحة للاعبين وجميع أفراد البعثة استعدادا للمباراة الهامة، ويترأس المهندس ممدوح عيد بعثة فريق الكرة في هذه الرحلة.

ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة والنصف مساء الأحد، على نظيره نادي راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢١ فبراير الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وتوجهت البعثة بمجرد وصولها إلى فندق الإقامة في أبيدجان للخلود للراحة، على أن يؤدي الفريق مرانه الوحيد غدا السبت، بملعب المباراة في السادسة مساء، نفس موعد اللقاء الذي يقام الأحد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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