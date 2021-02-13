اخبار الرياضه

محمد شريف: مروان محسن أحسن مهاجم في مصر

0 نشر
كريم أبو حسـين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: مروان محسن أحسن مهاجم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مروان محسن، مهاجم الفريق الأحمر، من أفضل لاعبي النادي الأهلي وهو أفضل مهاجم في مصر.

وأكد محمد شريف في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مروان محسن مهاجم جيد وأحسن مهاجم في مصر وأي لاعب يواجهه سوء حظ».

وتابع: «أي لاعب بيضيع ضربة جزاء.. وكريستيانو بيضيعوا ضربات جزاء وشوفنا برضه عمرو السولية لاعب كبير ومركز ولكنه أضاع ضربة الجزاء».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    171,993

  • تعافي

    133,707

  • وفيات

    9,857

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا