شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك عندما يستهل مشواره في مجموعات دوري الأبطال ‏بالتعادل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خيم التعادل السلبي على مباراة الزمالك ومولودية الجزائر بملعب القاهرة الدولي، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، بمستهل مشوار الفريقين في مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يلعب في مجموعة تضم أندية مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجث السنغالي.

وعلى مدار تاريخ مشاركات الزمالك في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا سبق له التعادل في مناسبتين بمستهل مشواره خلال ضربة البداية.

المرة الأولى في نسخة 2005 حيث تعادل الزمالك أمام أسيك الإيفواري بملعب الأخير بنتيجة 1-1، واستطاع الفارس الأبيض عبور مرحلة المجموعات ثم انتهت مغامرته القارية على يد مواطنه الأهلي في نصف النهائي.

المرة الثانية في نسخة 2013 فاستهل الزمالك مشوار المجموعات بتعادل أمام الأهلي في ملعب الجونة بنتيجة 1-1، ولم يتمكن الفريق الأبيض من عبور المجموعة مكتفياً بتحقيق 7 نقاط وضعته في المركز الثالث.

تُرى كيف سيكون مصير الزمالك في النسخة الجارية عقب استهلال المشوار في المجموعات بتعادل للمرة الثالثة؟