شكرا لقرائتكم خبر عن اللمسات النهائية لمباراة نهائي دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وضع اللمسات الأخيرة على تحضيرات إقامة مباراة نهائى دورى مراكز الشباب الموسم الحالى بنسخته الثامنة، وتقام المباراة الإثنين المقبل 15 فبراير بين مركز شباب كفر مجر مع مركز شباب كفر الشيخ على ملعب نادى سخا في الثانية عشرة ظهراً.

جدير بالذكر أن فريق مركز شباب شباس الملح قد حجز بطاقة المركز الثالث بعد أن خاض مباراته الفاصلة أمام مركز شباب نشرت والتى انتهت بفوزه بنتيجة ٢/٣.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لإقامة المباراة النهائية الاثنين المقبل، بعد اجتماع ضم اللجنة المنظمة والمشرفة على تنفيذ مبارايات دورى مراكز الشباب، اللجنة التي يرأسها عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، فوزى حسيب مدير المشروعات، فريق مراقبى المباريات مصطفى الخطيب، طاهر الخولى، عبدالفتاح الوكيل، رمضان عبدالغنى.

ووجه محروس بتجهيز أرضية الملعب بشكل مميز، فضلاً أن عملية التعقيم تتم بشكل مستمر في كل أنحاء نادى سخا المقرر إقامة المباراة على أرضه، والتطبيق الكامل لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى للوزارة والخاص بالاكواد الاسترشادية حفاظا على سلامة اللاعبين، فضلا عن أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت المستخدمة قبل وأثناء المبارة.