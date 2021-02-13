شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: «هموت نفسي عشان أرجع أساسي في الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم مشاركته أساسيًا في صفوف النادي الأهلي بالفترة الماضية.

وأكد محمد شريف في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أنا موجود وبعلب ومعنديش مشكلة خالص وهموت نفسي في التمرين علشان ألعب أساسي تاني».

وتابع: «معنديش مشكلة خالص في مركز رأس الحربة أو اللعب في مركز الجناح».