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محمد شريف: «الأهلي ميتعوضش بفلوس»

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد للغاية بالحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وأكد محمد شريف، في تصريحات تليفزيونية: «حاجة عظيمة جدًا الفوز بالبرونزية والأهلي في تاريخه كله مجبش الميدالية دي غير مرة واحدة بس، وطبعًا فرحانين جدًا».

وعن رفضه بعض العروض وتفضيل الاستمرار في الأهلي، قال: «الأهلي ناد كبير وشرف لكل لاعب إنه يكون موجود ولو جاي حاجة من برّه أكثر ماديًا الأهلي بيعوضني ماديًا ومعنويًا».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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