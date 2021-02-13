شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: «الأهلي ميتعوضش بفلوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد للغاية بالحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وأكد محمد شريف، في تصريحات تليفزيونية: «حاجة عظيمة جدًا الفوز بالبرونزية والأهلي في تاريخه كله مجبش الميدالية دي غير مرة واحدة بس، وطبعًا فرحانين جدًا».

وعن رفضه بعض العروض وتفضيل الاستمرار في الأهلي، قال: «الأهلي ناد كبير وشرف لكل لاعب إنه يكون موجود ولو جاي حاجة من برّه أكثر ماديًا الأهلي بيعوضني ماديًا ومعنويًا».