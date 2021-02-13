شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني: نصائح زملائي وضعتني ندًا لنجم بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد هاني لاعب الأهلي، أنه دخل في تحدي خاص مع ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في مونديال الأندية.

وقال هاني لقناة الأهلي: «من أشد المعجبين بدفيز ودائما أتابعة من خلال دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «كنت على ثقة بتقديم أداء ومستوى طيب في المباراة وذلك بعدما استعنت ببعض الفيديوهات المسجلة للاعب ونصائح زملائى لإيقاف جبهته».

وعن شعوره بالخوف، قال هاني: «كان تحديا وطالما تثق في نفسك وفي قدراتك وإنك لست أقل منه فسوف تستطيع اللعب».