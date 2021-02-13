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محمد هاني: نصائح زملائي وضعتني ندًا لنجم بايرن ميونخ

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد هاني لاعب الأهلي، أنه دخل في تحدي خاص مع ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في مونديال الأندية.

وقال هاني لقناة الأهلي: «من أشد المعجبين بدفيز ودائما أتابعة من خلال ».

وأضاف: «كنت على ثقة بتقديم أداء ومستوى طيب في المباراة وذلك بعدما استعنت ببعض الفيديوهات المسجلة للاعب ونصائح زملائى لإيقاف جبهته».

وعن شعوره بالخوف، قال هاني: «كان تحديا وطالما تثق في نفسك وفي قدراتك وإنك لست أقل منه فسوف تستطيع اللعب».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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