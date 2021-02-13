شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة على التوالي.. الزمالك يفشل في الفوز على فريق جزائري ‏بملعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الزمالك نقطتين ثمينتين في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل أمام مولودية الجزائر سلبياً بملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة.

الزمالك عجز عن تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي أمام فريق جزائري على ملعبه.

ويعود أخر انتصار للزمالك أمام منافس جزائري بالقاهرة على حساب مولودية بجاية في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال نسخة 2016.

بعدها تعادل الزمالك بصعوبة ومع الثانية الأخيرة من عمر مباراته أمام اتحاد العاصمة بنتيجة 1-1 في مجموعات دوري الأبطال 2017.

كما تعادل الزمالك بنتيجة 1-1 أمام نصر حسين داي الجزائري ببرج العرب بمجموعات الكونفدرالية 2018-2019.

وحسم التعادل مباراة جديدة للزمالك بملعبه أمام فريق جزائري في لقاء الليلة أمام مولودية الجزائر.