شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق: «الزمالك يستحق ضربة جزاء بس مش هدور على شماعة للفشل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف هيثم فاروق، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بأن الزمالك كان يستحق ضربة جزاء صحيحة بنسبة ١٠٠٪؜ أمام مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال فاروق: «الزمالك له ضربة جزاء، لكن مش هقف عندها كتير ومش هندور على شماعة عشان نبرر الفشل في إحراز هدف، خصوصا أن هذا الحكم سبق أن احتسب للزمالك ضربة جزاء في نهائي الكونفيدرالية».

وتعادل الزمالك سلبيًا مع ضيفه مولودية الجزائر في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.