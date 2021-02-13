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بعثة بيراميدز تصل إلى أبيدجان بالكونفدرالية ..والسفير يستقبل الفريق

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القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان تحضيرا لمواجهة فريق نادي راسينج كلوب في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.

ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة والنصف مساء الأحد على نظيره نادي راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 21 فبراير الجاري باستاد الدفاع الجوي.

 

استقبل معالي السفير الدكتور وائل بدوي سفير مصر في كوت ديفوار بعثة فريق نادي بيراميدز لدى وصولها إلى مطار فيليكس هوفييه بوانييه بالعاصمة أبيدجان تمهيدا لمواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية.

 

واستغرقت الرحلة مدة 8 ساعات من القاهرة حتى الوصول إلى أبيدجان تخللها نصف ساعة بمطار كانو في نيجيريا للتزود بالوقود، على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي لتوفير الراحة للاعبين وجميع أفراد البعثة استعدادا للمباراة الهامة، ويترأس المهندس ممدوح عيد بعثة فريق الكرة في هذه الرحلة.

 

وتوجهت البعثة بمجرد وصولها إلى فندق الإقامة في أبيدجان للخلود للراحة، على أن يؤدي الفريق مرانه الوحيد غدا السبت بملعب المباراة في السادسة مساء، نفس موعد اللقاء الذي يقام الأحد.

 

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فريق بيراميدز يصل أبيدجان

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فريق بيراميدز يصل كوت ديفوار

 

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فريق بيراميدز يصل أبيدجان

 

 

eab3c3fd-7ae3-431a-8f78-e35b5ff463f3ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز
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لاعبي بيراميدز

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سفير مصر بكوت ديفوار

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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