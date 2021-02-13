محمد شريف: مروان محسن أحسن مهاجم في مصر وميسي وكريستيانو بيضيعوا ضربات جزاء

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مروان محسن من أفضل لاعبي النادي الأهلي وهو أفضل مهاجم في مصر، مضيفا أن "مروان محسن مهاجم جيد وأحسن مهاجم في مصر وأي لاعب يواجهه سوء حظ".

وتابع محمد شريف، فى تصريحات تليفزيونية: "أي لاعب بيضيع ضربة جزاء وميسي وكريستيانو بيضيعوا ضربات جزاء وشوفنا برضه عمرو السولية لاعب كبير ومركز ولكنه أضاع ضربة الجزاء".

وهناك رحلة أرقام مهمة في مشوار مروان محسن الذى انتقل للأهلى في 7 يونيو 2016 بصفقة انتقالية بـ10 ملايين جنيه من النادى الإسماعيلى.

مروان محسن كان ضمن صفوف نادى بتروجيت، ولعب 73 مباراة سجل فيها 18 هدفا وصنع 3 أهداف، واحترف فى نادى جيل فيسنتى البرتغالى، والذى لعب معاه 26 مباراة، وحقق فيها هدفين وصنع 3 أهداف.

شارك مروان محسن في تجربته الاحترافية القصيرة 3 مباريات في بطولة كأس البرتغال و3 مشاركات في بطولة كأس الدوري البرتغالي.

مروان محسن لعب مع الاسماعيلى 32 مباراة حقق فيها 14 هدفا وانضم لصفوف المنتخب الوطنى ولعب معه 12 مباراة أحرز فيها 3 أهداف.

اختاره النادى الأهلى ليكون بديلا للجابونى ماليك إيفونا الذى ترك وقتها الفريق لينضم لفريق صينى بـ8 ملايين دولار، وفي 2017 أصيب مروان محسن بقطع في الرباط الصليبى في مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا، وأدت إلى غيابه عن الملاعب لـ11 شهرا، وبعد سنة تقريبا من الإصابة رجع مروان محسن للملاعب من جديد وبالتحديد فى موسم (2017 - 2018)، ليلعب 13 مباراة في مختلف البطولات مع الاهلى.

وفى الموسم نفسه سجل مروان أربعة أهداف بواقع 3 أهداف في الدورى وهدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى جانب صناعته لهدف وحيد.