شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو بعد التعادل مع مولودية الجزائر: سنعمل على تحسين الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة اليوم أمام المولودية كانت قوية أمام فريقين كبار، وسنحت فرص لكلا الفريقين، ولم يتمكن أي فريق من ترجمة هذه الفرص.

وشدد المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن فريقه سيستمر في العمل، موضحا أن فريقه في آخر مباريات خلق العديد من الفرص ولم يترجمها، والفريق سيعمل على تحسين الأوضاع في المباريات المقبلة، بعد التعادل في لقاء المولودية والحصول على نقطة، وأضاف المدير الفني أنه سعيد بأداء الفريق اليوم، ولكنه ليس سعيدا بالنتيجة.

وعلق على مشاركة مروان حمدي في لقاء المولودية قائلا: "مروان انضم للفريق منذ 15 يوما، وهو يشارك في مركز حساس، وكان يؤدي بصورة جيدة في التدريبات".

وأضاف: "المهاجم الهداف سعره يكون مرتفع جدا، وبالتالي يكون من الصعب التعاقد معه".

وأوضح باتشيكو أنه قام باستبدال حازم إمام والاعتماد على زيزو في مركز الظهير الأيمن؛ لزيادة الفاعلية الهجومية، وأشار المدير الفني إلى أن إصابة بن شرقي سبب عدم الاعتماد عليه بصورة أساسية، خاصة أنه لم يتدرب كثيرا مع الفريق.

من جانبه أكد عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، أن مباراة الزمالك كانت صعبة ضد فريق يلعب في نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، وهناك فارق كبير في الإمكانيات بين الزمالك وبين فريقه.

وأوضح أن المولودية يدرك قوة الزمالك جيدا، وكان يلعب بطريقة دفاعية في لقاء اليوم، خاصة أن المنافس يلعب بطريقة هجومية وبسرعة، مما دفعه للعب بحذر وغلق المساحات أمام لاعبي الزمالك.

وأشار إلى أنه ليس راضيا عن النتيجة، ولكنها تخدم فريقه من الناحية المعنوية، وستجعل فريقه يأخذ الأمور بهدوء في الفترة المقبلة، ووجه المدير الفني الشكر للاعبي فريقه على الأداء في لقاء اليوم.

وأوضح عمراني أن الزمالك فريق محترم ويدرك قيمته جيدا، وسبق أن واجهه عندما كان يعمل في الجهاز الفني لبجاية، وخسر فريقه وقتها بهدفين مقابل هدف، مضيفا انه سيعمل على تحسن الأداء والنتائج في الفترة المقبلة.