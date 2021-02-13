شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: كنا نتمنى الوصول لنهائي مونديال الأندية.. وهدفنا النجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسين الشحات لاعب الأهلي عن سعادته بحصد برونزية كأس العالم للأندية، قائلا: "الحمد لله على نعمة الأهلي"، وعن الأداء الذي ظهر عليه الأهلي في مونديال الأندية، قال في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: "تكلمنا قبل البطولة ومحمد الشناوي كان يجتمع بنا ويؤكد أنه يجب علينا تقديم مستوى قوي في البطولة وطلب مننا نعمل كل حاجة والتوفيق بيد الله في النهاية".

وتابع: "كنا نتمنى الوصول للنهائي ولكن تمكننا من تحقيق المركز الثالث وأتمنى العودة في العام القادم والوصول للنهائي في النسخة القادمة".

وعن عدد بطولاته مع الأهلي، استرسل: "حققت الدوري مرتين وكأس مصر والسوبر المصري وبطولة إفريقيا وفي عامين حققت حوالي 6 بطولات مع الأهلي".

وأضاف حسين الشحات : "تركيزي مع الأهلي في الفترة القادمة بعد انتهاء كأس العالم للأندية، ونبدأ مشوار افريقيا ونتمنى تحقيق النجمة العاشرة ونواصل المنافسة على لقب الدوري والسوبر الإفريقي".

وأكد : "جمهور الأهلي أعظم جمهور في مصر ودايما في ضهرنا وطول ما انتوا ورانا نعدكم ببطولات كتير سوبر افريقي وتحقيق النجمة العاشرة إن شاء الله".