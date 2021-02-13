شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: الأهلي لا يقل عن بايرن ميونخ فى شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، عن صعوبة مباراة البايرن على جميع لاعبي الأهلي قائلا: "البايرن فريق كبير والأهلى لا يقل عنه في أي حاجة، ونستطيع اللعب مع كافة المستويات، لكن مباراتنا معه كانت صعبة لأنه فريق يملك إمكانيات كبيرة وخبرات عظيمة".

وأضاف محسن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع إبراهيم فايق: "لاعيبة الأهلي رجالة وشرفوا الجماهير ونعدهم بمزيد من النجاحات في الفترة المقبلة في كافة البطولات".

وأبرز الاتحاد الدولي لكرة القدم الكواليس الكاملة لبطولة كأس العالم للاندية التي استضافتها قطر خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير الجاري، والتي توج بلقبها بايرن ميونخ الألماني عبر الموقع الرسمي للفيفا في المسابقة التي نال خلالها لمارد الأحمر المركز الثالث للبطولة.

وأسدل الستار عن أول بطولة نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد وباء COVID-19، حيث رفع الجميع التحدي لتنظيم بطولة في ظروف صحية استثنائية، وكانت من أجمل البطولات مع حضور عدد محدد من الجماهير، وانتهت بتتويج أوروبي جديد، تمكن من خلاله بايرن ميونيخ من تحقيق السداسية التاريخية والثانية بعد سداسية برشلونة في موسم 2008-2009، فضلاً عن اللقب الثاني في كأس العالم للأندية بعد لقبه الأول في 2013.

أبان بايرن ميونيخ عن علو كعبه في المباراة الأولى أمام الأهلي وفاز بثنائية روبيرت ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب، حيث لعب بطل أوروبا بنسق كبير وأبان عن قوة بدنية أمام بطل أفريقيا الذي رغم تقديمه مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني، أن أنه كان الضحية السادسة للفريق الألماني هذا العام، قبل أن ينقض على تيجريس الذي لعب الند للند أمام بايرن في النهائي لكن النتيجة واحدة، وهو فوز الفريق البافاري بكل الألقاب مهما اختلف المنافسين ومستواهم.