باتشيكو عن مروان حمدى: المهاجم السوبر سعره غال

القاهرة - سامية سيد - علق البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، على مستوى مروان حمدي مهاجم الفريق الجديد، قائلا: "اللاعب لسه منضم حديثًا ويحتاج وقتا حتى يندمج مع الفريق"، وذلك تعليقا على تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر فى الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف باتشيكو: "المهاجم السوبر الذي يستطيع إحراز الاهداف بسهولة واستمرار سعره غال".

وانقاد فريق الزمالك للتعادل المخيب على أرضه، أمام نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الرابعة برصيد نقطة لكل منهما.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

وفي ذات المجموعة يستقبل الترجي التونسي، غدا السبت، نادي تونغيث السنغالي، الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه لنادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق.

وتوجت الأندية العربية بلقب هذه المسابقة 8 مرات خلال العقد الأخير، منها 3 ألقاب لكل من الأهلي المصري والترجي التونسي، ولقب لوفاق سطيف الجزائري والوداد البيضاوي المغربي، في حين عاد لقبان لنادي تي بي مازيمبي من الكونغو الديموقراطية وماميلودي صن دانوز الجنوب إفريقي.

وأدار المباراة طاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.