شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مولودية الجزائر: غير راض عن الأداء أمام الزمالك والتعادل معنوى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، أن مباراة الزمالك كانت صعبة ضد فريق يلعب في نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، وهناك فارق كبير في الإمكانيات بين الزمالك وبين فريقه.

وأوضح أن المولودية يدرك قوة الزمالك جيدا، وكان يلعب بطريقة دفاعية في لقاء اليوم، خاصة أن المنافس يلعب بطريقة هجومية وبسرعة، مما دفعه للعب بحذر وغلق المساحات أمام لاعبي الزمالك.

وأشار إلى أنه ليس راضيا عن النتيجة، ولكنها تخدم فريقه من الناحية المعنوية، وستجعل فريقه يأخذ الأمور بهدوء في الفترة المقبلة، ووجه المدير الفني الشكر للاعبي فريقه على الأداء في لقاء اليوم.

وأوضح عمراني أن الزمالك فريق محترم ويدرك قيمته جيدا، وسبق أن واجهه عندما كان يعمل في الجهاز الفني لبجاية وخسر فريقه وقتها بهدفين مقابل هدف، مضيفا انه سيعمل على تحسن الأداء والنتائج في الفترة المقبلة.

وانقاد فريق الزمالك للتعادل المخيب على أرضه، أمام نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الرابعة برصيد نقطة لكل منهما.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

وفي ذات المجموعة يستقبل الترجي التونسي، غدا، السبت، نادي تونغيث السنغالي، الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه لنادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق.

وتوجت الأندية العربية بلقب هذه المسابقة 8 مرات خلال العقد الأخير، منها 3 ألقاب لكل من الأهلي المصري والترجي التونسي، ولقب لوفاق سطيف الجزائري والوداد البيضاوي المغربي، في حين عاد لقبان لنادي تي بي مازيمبي من الكونغو الديموقراطية وماميلودي صن دانوز الجنوب إفريقي.

وأدار المباراة طاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.