شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد مولودية الجزائر .. عواد يؤازر والبدلاء في مدرجات استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد لاعبو الزمالك البدلاء في مباراة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا في مدرجات استاد القاهرة بدلاً من تواجدهم على دكة البدلاء وذلك بسبب قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي تفاديًا لفيروس كورونا.

حرص محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك على التواجد في استاد القاهرة من أجل مساندة زملائه في الفريق بلقاء مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحرص الحارس على التواجد في غرفة ملابس الزمالك قبل المباراة لمؤازرة اللاعبين.

انطلقت الآن مباراة الزمالك مع نظيره مولودية الجزائر على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز في ضربة البداية على بطل الجزائر وحصد الثلاث نقاط، التي ستكون نقطة الانطلاق نحو عبور دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى أبو جبل، وخط الدفاع محمود علاء - الونش - عبد الله جمعة - حازم إمام، وفي الوسط طارق حامد - إمام عشور - أحمد زيزو - ساسى - أوباما، وفي الهجوم مروان حمدي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عبد الغني - شيكابالا - احداد - جنش - بن شرقي - اسلام جابر - احمد فتوح.

وجاء تشكيل المولودية كالتالي: حراسة المرمى: عبد القادر صالحي، وخط الدفاع : محمد مرواني - نبيل سعدو - نبيل لعماره - ميلود ربيعي، وخط الوسط: معاد حداد - ايسلا دياموندي - عبد الرحمن حشود، وخط الهجوم : بلال بن ساحة - عبد النور بلخير- سامي فريوي.