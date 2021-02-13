شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر باتشيكو بثلاث لغات بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام نجل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بترجمة حديث والده للغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك تتولى إيناس مظهر مسئولة الإعلام بالاتحاد الأفريقي "كاف" ترجمة الكلام إلى اللغة العربية للصحفيين، وذلك بسبب إصابة مترجم الخواجة بفيروس كورونا المستجد.

وانقاد فريق الزمالك للتعادل المخيب على أرضه، أمام نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الرابعة برصيد نقطة لكل منهما.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من: مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

وفي ذات المجموعة يستقبل الترجي التونسي، غدا، السبت، نادي تونغيث السنغالي، الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه لنادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق.

وتوجت الأندية العربية بلقب هذه المسابقة 8 مرات خلال العقد الأخير، منها 3 ألقاب لكل من الأهلي المصري والترجي التونسي، ولقب لوفاق سطيف الجزائري والوداد البيضاوي المغربي، في حين عاد لقبان لنادي تي بي مازيمبي من الكونغو الديموقراطية وماميلودي صن دانوز الجنوب إفريقي.

وأدار المباراة طاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.