شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على مواجهة الزمالك أمام المولودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة، من مباراة الزمالك مع نظيره مولودية الجزائر، ولا زال التعادل السلبي يفرض نفسه على مجريات المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

وينافس الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي، وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اسناد المباراة لطاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

بدأت المباراة سريعة، وهدد أحمد سيد زيزو جناح فريق الزمالك مرمى الضيوف بتسديدة قوية مرت أعلى عارضة حارس المولودية في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

وحاول لاعبو الفريق الجزائري الرد بهجمة منظمة قادها الثنائي بلال لعمارة وبن ساحة، لكن دفاع الزمالك أفسد خطورتها من على حدود منطقة جزاء أبو جبل.

وعند الدقيقة العاشرة نجح إمام عاشور في التمركز بصورة جيدة أمام منطقة جزاء المولودية ليستلم كرة ويسددها صاروخية تمر بجانب القائم الأيمن لحارس الضيوف عبد القادر الصالحي.

وتحرك فرجاني ساسي على الطرف الأيمن ليشكل خطورة كبيرة للفارس الأبيض وسط استبسال دفاعي من الضيوف.

وبعد مرور ربع ساعة استعاد فريق المولودية توازنه، وهاجم الزمالك من الجبهة اليسرى، وفي كرة عرضية مرت من الجميع واستملها عبد الرحمن حشود سددها من على حدود منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

وتوقف اللعب لمدة دقيقة بسبب سقوط بن ساحة على أرض الملعب استعاد بعدها الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء محاولات فك شفرة الدفاع الجزائري.

وأزعج إمام عاشور دفاعات الفريق الجزائري بتحركاته المستمرة من الجبهة اليسرى للزمالك، وأنقذ معاذ حداد مرماه من هدف للزمالك من على خط المرمى بعد خروج خطأ من حارسه.

وجاءت تصويبة من خليفة مزدوجة من سامي فريوي من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر، بعدها حدث ارتباك دفاعي واضح في صفوف مولودية الجزاء، وتسديدة من فرجاني ساسي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ثم شتتها خط الدفاع.

وحاول البرتغالي جايمي باتشيكو، مع بداية الشوط الثاني، زيادة القوة الهجومية لفريقه بتغييرين مبكرين حيث نزل الثنائي شيكابالا وحميد أحداد بدلا من مروان حمدي الوافد الجديد للفريق الأبيض والقائد حازم إمام.

وكما انتهى الشوط الأول بدأ نصف المباراة الثاني بضغط زملكاوي، وجاءت تمريرة من عبد الله جمعة إلى شيكابالا يسار منطقة الجزاء سددها لكنها ارتطمت بالمدافع وخرجت بجوار القائم الأيسر.

لكن لاعبو المولودية لم يقفوا مكتوفي اليد، وجاء هجوم مرتد عن طريق عبد النور بلخير وأرسل عرضية شتتها محمود علاء، بعدها كثف الزمالك من محاولاته وحرم الحكم أحداد من انفراد صريح بالمرمى بداعي التسلل.

وقبل اكتمال الساعة بدقيقة لعب شيكابالا كرة عرضية من وضع الثبات حاول تسديدها محمد عبد الغني لكن دفاع الضيوف وحارس مرماه رفضوا الهجمة البيضاء، لتأتي كرة بعدها لحميد أحداد الذي لعبها برأسه مرت بجوار القائم.

وحينما وصل عداد المباراة للدقيقة 67 دفع باتشيكو بالمغربي أشرف بن شرقي بدلا من إمام عاشور مما منح الفريق الأبيض أفضلية هجومية، لكن الضربة القاضية كاد يتلقاها الزمالك من خطأ في الخروج من أبو جبل للتغطية على هجمة مرتدة.

وجاء تشكيل مولودية الجزائر من:

حراسة المرمى: عبد القادر صالحي

خط الدفاع: محمد مرواني - نبيل سعدو - نبيل لعمارة - ميلود ربيعي

خط الوسط: معاد حداد - ايسلا دياموندي - عبد الرحمن حشود

خط الهجوم: بلال بن ساحة - عبد النور بلخير- سامي فريوي

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم: فرجاني ساسي – أوباما – زيزو – مروان حمدي