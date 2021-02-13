شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف بعد خروجها من بطولة أستراليا: خسارة بطعم الفوز تدي دفعة للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت ميار شريف، نجمة التنس المصرية، رسالة شكر إلى المؤسسات المصرية والجماهير والإعلام للدعم المستمر وذلك عقب خسارتها، بعد فوزها بأربع مباريات متتالية في الدورين التمهيدى والرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة، موضحة أن خسارتها بطعم الفوز ستعطى لها دفعة إلى الإمام.



ميار شريف

وكتبت ميار شريف، عبر حسابها بموقع فيس بوك: "الحمد لله، فزت في أربع مباريات متتالية في الدورين التمهيدي والرئيسي لبطولة استراليا المفتوحة، أكبر بطولات التنس في العالم، وامبارح خسرت، خسارة بطعم الفوز، خسارة من النوع اللي يخليك تكبر، خسارة تدي دفعة للمستقبل وتجهزك للي جاي".

ووجهت ميار شريف، رسالة إلى المؤسسات وأهلها في مصر قائلة: "شكرا أهل مصر، مؤسساتها الرياضية، عيلتي، فريق عملي، الرعاة والإعلام.. شكراً للجمهور المصري الرائع في استراليا اللي وقف جنبي، استمتعت بكل علم مرفوع، استمتعت بالجمهور وهو بيغني باسمي وباسم مصر، حاجة عظيمة، دي نهاية مشواري في البطولة دي بعد ما عملنا إنجاز تاريخي والعالم اتكلم عننا، بس بداية مشوار كله إصرار، فخر وفوز إن شاء الله".

على جانب آخر، كانت أكدت السيدة آمال، والدة ميار شريف نجمة التنس المصرية، أنها لم تتمكن من التواصل معها بعد خروجها من بطولة أستراليا للتنس، موجهة الشكر لكل المصريين الذين حرصوا على مؤازرتها، وأن ابنتها من النوع الذى يشعر بحزن عميق عند الهزيمة وعبرت قائلة: "هي تأثرت نفسيا بعد الهزيمة".

وخسرت لاعبة التنس المصرية ميار شريف من نظيرتها السلوفينية كايا جوفان فى الدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بمجموعتين مقابل مجموعة بعد نجاحها فى تخطى بطلة فرنسا فى الدور الأول.

وتفوقت ميار شريف فى المجموعة الأولى 6 / 3 قبل أن تنجح لاعبة سلوفينيا فى السيطرة على المجموعة الثانية 7 / 6 ومن ثم الفوز بالمجموعة الثالثة 6 / 3.

ونجحت ميار شريف فى الصعود للدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد الفوز على اللاعبة الفرنسية كلوى باكيه 2\0 خلال مباراة الدور الأول، وكانت المجموعة الثانية التى انتهت بفوز ميار 7\5 فى قمة الإثارة والندية بين اللاعبتين، حتى تعادلا 4\4 ، ثم 5\5، بعد نهاية الشوط العاشر ، حتى استطاعت لاعبة المنتخب المصرى من كسر إرسال منافستها الفرنسية لتفوز في الشوط السادس، لتسيطر على المجموعة، وتفوز وتحسم اللقاء لصالحها.

وبذلك تكون ميار شريف أول مصرية تفوز بالدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، وأول مصرية فى التاريخ تحقق فوزًا فى إحدى بطولات الجراند سلام للتنس بالدور الرئيسى.