شكرا لقرائتكم خبر عن بانون: أتحمل جزءا من مسئولية هدف ليفا الثاني.. وتعلمنا من مباراة البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بدر بانون، مدافع الأهلي، أن يركز مع فريقه؛ لأنه يعلم أن الأهلي ناد كبير، وأنه مطالب بتقديم مستويات قوية لدخول قلوب الجماهير الحمراء، وقال في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: أي لاعب يتمنى المشاركة في كأس العالم للأندية ولي الشرف أن أساهم في التتويج بالميدالية البرونزية وأزيد فخرا بهذه الميدالية، والأهلي الذي كان وراء تتويجنا بهذه الميدالية".

وأضاف: "بطولة كأس العالم للأندية تضم أقوى الفرق من كل القارات وأخذنا إيجابيات وسلبيات كثيرة من هذه المباريات وفي مباراة بايرن ميونخ حصلنا على إيجابيات كثيرة سنعمل عليها الفترة القادمة، ودرسناه جيدا والأمر الإيجابي أصبحنا مشاهدة مباريات خصومنا وكل لاعب يتابع اللاعب الذي سيلعب في مركزه".

وتابع: "بايرن ميونخ أرهقنا كثيرا وكان لدينا رغبة في الفوز على الدحيل ومواجهة البايرن حتى نعلم مستوانا نصل إلى أين من خلال اللعب أمام بطل أوروبا، وكنا نرغب في تقديم مستوى يليق بنا أمام البايرن، وكنا نغلق دفاعيا بشكل جيد ودائما لاعبيه ما يخلقوا مساحات لزملائهم وليفاندوفيسكي كان يحاول سحبي لوسط الملعب لفتح مساحات لزملائه مولر وجنابري".

واستطرد: "هناك تفاهم بيني وبين محمد هاني أنا أغطي ظهره وهو يغطي ظهري حال تحركت للعب جهة أيمن أشرف".

وأردف: "أتحمل جزءا من الهدف الثاني والكرة كانت مع ليروي ساني وكان قريبا من الخط وكان ياسر إبراهيم قريبا منه ولو لاعب آخر غير ساني لأخذ الكرة على الزاوية القريبة، وفكرت أن يتقدم ليفاندوفيسكي على الزاوية القريبة ولكن في لحظة لعبها على الزاوية البعيدة وتحرك لها ليفا ولعبها برأسه، وأخطأت أنني لم أفضل مع ليفاندوفيسكي، وحزننا على الهدف الثاني أكثر من حزننا على الخسارة، خاصة أنا ومحمد الشناوي، وكان لدينا أمل أن نحقق شيئا أمام البايرن".