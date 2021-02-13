شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الشخصية التحكيمية حاضرة لـ تيسيمبا في لقاء الزمالك والمولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * مولودية الجزائر

المسابقة : الجولة الأولى لدور المجموعات من دورى أبطال إفريقيا

الملعب : استاد القاهرة

نتيجة المباراة : التعادل بدون أهداف

حكم المباراة : باملاك تيسيمبا

المساعد الأول : كيندي موسي

المساعد الثاني : تيميسجين أتانجو

الحكم الرابع : ميتيكوي تيوودروس

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة: شخصية تحكيمية حاضرة للحكم الإثيوبي باملاك، بالإضافة إلى الخبرات التحكيمية الكبيرة مع استخدام لغة الجسد في إدارة المباراة، وكيفية التعامل مع اللاعبين وكانت أهم حالات المباراة كالتالي:

الحالة الأولى: في الدقيقة 76 مطالبة من لاعبي الزمالك باحتساب ركلة جزاء بداعي مخالفة لمس الكرة باليد علي مدافع مولودية الجزائر الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح نتيجة وضع اليد الطبيعي للمدافع اليد مضمومة للجسم ولم تكن خارج نطاق الجسم.

الحالة الثانية: في الدقيقة 87 مطالبة بركلة جزاء من لاعبي الزمالك بداعي لمس الكرة باليد الحكم يشير باستمرار اللعب وحالة من الحالات الصعبة نتيجة عدم وضوح زاوية رؤية تؤكد صحة المخالفة من عدمها.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: قدم الحكم نموذجا ممتاز في اللياقة البدنية وتحرك في كل أرجاء ميدان اللعب باستخدام أسلوب الجري المتنوع خاصة داخل مناطق الجزاء باستثناء الدقيقة 43 عندما اصطدمت الكرة به وهو في تمركز خطأ وتدخل في مسار اللعب ليقوم بعمل إسقاط الكرة لصالح الزمالك.

تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة: تطبيق جيد لمفهوم اتاحة الفرصة في الدقيقة 47 لصالح الزمالك.

العقوبات الانضباطية والبطاقات: كان يجب على الحكم إشهار البطاقة الصفراء في الدقيقة 57 للاعب المولودية، عندما تدخل بتهور مع عبد الله جمعة، وفي الدقيقة 82 كان يجب إشهار البطاقة الصفراء للاعب الزمالك الونش للعب بتهور.

تقييم الحكمين المساعدين:

المساعد الأول : أشار إلى حالات التسلل في الدقائق 40 ، 55 بتقدير صحيح.

المساعد الثاني : تحرك جيد ومواجهة صحيحة لميدان اللعب.

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.