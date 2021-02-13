شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 2 / 2021 العديد من الاخبار المهمة أبرزها، جماهير الأهلي تدعم لاعبى الأحمر فى المطار فور وصول البعثة للقاهرة.

جماهير الأهلي تدعم لاعبى الأحمر فى المطار فور وصول البعثة للقاهرة.. فيديو

حرصت جماهير النادي الأهلي التى تواجدت في مطار القاهرة عل دعم ومؤازرة اللاعبين فور وصول بعثة الأهلي قادمة من قطر عقب التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية التى أقيمت في قطر، وحصد فيها الأهلي الميدالية البرونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي أمس، الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة.

الأهلى يشكر الرئيس السيسى ويتعهد ببذل أقصى جهد لرفع راية مصر عالية

عبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

اتحاد الكرة يبدأ اتصالاته مع ليفربول لتحديد موقف محمد صلاح من أولمبياد طوكيو

اتفق شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على بدء الاتصالات مع مسئولى نادى ليفربول الإنجليزى خلال الأيام المقبلة، من أجل التناقش حول إمكانية الاستعانة بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى فى اولمبياد طوكيو.

المنتخب الأولمبى يتسلم كرة "أولمبياد طوكيو" فى مارس المقبل

تلقى اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، إخطارا من اللجنة الأولمبية الدولية بوصول الكرة التى سيلعب بها الفراعنة مباريات أولمبياد طوكيو 2021 فى شهر مارس المقبل، بجانب بعض الأدوات والمعدات التى تتعلق بالأولمبياد.

بيراميدز يصدر بيانا يؤكد استمرار التجربة وتجديد الثقة فى الإدارة الحالية

أصدر نادي بيراميدز برئاسة سالم الشمسي بيان يوضح فيه العديد من الأمور الخاصة بالنادي ومنها استمرار الاستثمار في الفريق، واستمرار المشروع كما هو دون أي تعديلات إلى جانب الثقة في الإدارة الفنية والتنفيذية الموجودة ، يؤكد مجلس إدارة نادى بيراميدز اعتزازهم الكبير بالتجربة الاستثمارية المميزة في مصر وفخرهم بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها النادي في مدة زمنية بسيطة وسط كوكبة من الأندية الأكبر والأعرق في مصر وأفريقيا والتشديد على المضي قدما في تلك التجربة..وجاء نصر البيان كالتالي :

مجلس المقاصة يعتمد خطة التطوير فى اجتماع برئاسة عبد السلام (بيان)

أصدر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بيانا رسميا أعلن من خلاله اعتماد خطة تطوير الكرة بالنادي في المرحلة المقبلة ، وتم عقد اجتماع رسمي لمجلس الإدارة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي، واللواء بكرى سليم المدير التنفيذي للنادي.

التعادل الإيجابى يحسم مواجهة طلائع الجيش وسموحة.. فيديو

تعادل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى مع نظيرة طلائع الجيش بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدورى المصرى الممتاز في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة وجاء الهدف عن طريق المهاجم حسام حسن في الدقيقة 24 من علامة الجزاء، بينما جاء هدف التعادل عن طريق المهاجم عمرو مرعى في الدقيقة 67.