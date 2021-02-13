شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني:هدفي أكون رقم 1 فى مركزى وتعاهدنا على العودة للمونديال السنة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد هاني لاعب الأهلي عن تتويج فريقه ببرونزية كأس العالم للأندية، موضحا: "كنت أحلم بالوصول إلى ما أنا فيه حاليا بعدما لعبت نهائيين لإفريقيا من قبل ولم نوفق ولكن الله وفقنا في النسخة الأخيرة وقدمنا مستوى طيب في كأس العالم للأندية"، مضيفا في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: "مباراة بايرن ميونيخ كانت تحدي خاص مع نفسي هناك من ينتقدك، ولكن أجلس مع نفسي وأراجع نفسي من أجل معرفة النواقص التي لدي، وكنت أتابع طريقتهم في الهجوم والاجتهاد توفيق من عند الله".

وأكمل: "أحب ألفونسو ديفيز وهو لاعب جيد وتابعت طريقته وزملائي ساعدونني والأمر في النهاية تحدي طالما أنا واثق في نفسي ولست أقل منهم في بعض الأشياء ولكن ما يتفوقون فيه أنه يتم تأسيسهم على هذه الأمور مبكرا".

واستمر: "من فترة طويلة وأنا أنافس وهدفي أن أكون رقم واحد في مركزي وأن يذكر اسمي بأن هناك لاعب مميز كان يلعب في هذا المركز وأتمنى ترك بصمة مع الأهلي".

واستكمل: "نستهدف تحقيق لقبي السوبر المصري والإفريقي وتحدثنا بعد مباراة بايرن ميونيخ أننا نطمح في العودة مجددا بعدما عشنا الأجواء والتنظيم والملاعب وحصلنا على خبرة كبيرة وتعاهدنا على التتويج بلقب أفريقيا والقدوم إلى هنا دوماً".

أشار: "كنت سعيد بتواجد الجماهير في قطر وأفضل شيء أن تلعب وجمهور الأهلي حولك لأنه يعطيك طاقة كبيرة وهم دائما يدعموننا وجمهور الأهلي شيء كبير وهذا ليس شعارات ونحاول إسعادهم دائما".