شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل ينقذ الزمالك في الدقيقة 75 امام مولودية الجزائر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك في إنقاذ فريقه من تلقي الهدف الأول امام مولودية الجزائر في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وخرج أبو جبل من مرماه للتصدي للمهاجم المنفرد من منتصف الملعب دون رقابة ونجح في إخراج الكرة وإبعادها من أمام مهاجم الفريق الجزائري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم : فرجاني ساسي – أوباما – زيزو – مروان حمدي

فيما بدأ فريق مولودية الجزائر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عبد القادر صالحي

خط الدفاع : محمد مرواني - نبيل سعدو - نبيل لعماره - ميلود ربيعي

خط الوسط: معاد حداد - ايسلا دياموندي - عبد الرحمن حشود

خط الهجوم : بلال بن ساحة - عبد النور بلخير- سامي فريوي

وينافس الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.