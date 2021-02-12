الباز : أنا أعلن دعمي لمروان

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي محمد الباز، على السخرية من مروان محسن لاعب الأهلي بعد إهداره ركلة جزاء أمام نادي بالميراس في كأس العالم للأندية، معقبا: "حاجه تغيظ".

وأضاف "البار"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"،: "أنا أعلن دعمي لمروان محسن، وأنا لست مشجع كرة ولكن أعلن دعمي له".

وتابع: "أنا شايف فيه سب وقذف لـ مروان محسن الناس تدفعه لأن يصل إلى اليأس والإحباط والانتحار، ممكن في لحظة انهيار عصبي نتيجة الضغط الواقع عليه بعد كل مباراة يمر بمرحلة صعبة مثل مؤمن زكريا"، متسائلا: "جمهور الأهلي هيستفاد ايه".

وأشار: "مروان لا يشارك في المباريات بمزاجه، هناك مدير فني هو الذي يتخذ قرار مشاركته، والمدير الفني شايف اللي جماهير الأهلي شايفاه، وهو أكيد بـ يلعبه علشان أكيد شايف إنه بيستفيد منه"، متابعا: "أي مدير فني بيشرك مروان في المباريات.. هل الناس دي مبتفهمش أو مغفلة.. وهل مروان محسن ماسك سيديهات على المدربين"، لافتا: "فيه حاجه من عدم التفكير المنطقي".

ووجه رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "رفقا بهذا اللاعب.. لأنه عنده مشاكل صحية وكان عنده فيروس سي، واللاعب يؤدي ما يرضي المدير الفني"، لافتا: "لو الكرة مشيت بآراء الجمهور محدش هيلعب".