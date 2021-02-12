تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والتي تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش

خط الدفاع : أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إمام عاشور - إسلام جابر - حسين فيصل - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو – محمود شيكابالا.

خط الهجوم : مروان حمدي - حميد أحداد - أسامة فيصل