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تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

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الشارقة - اميمة ياسر -  

مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والتي تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش
خط الدفاع : أحمد فتوح - عبد الله جمعة -  محمود الونش - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام       
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إمام عاشور - إسلام جابر   - حسين فيصل -  يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو – محمود شيكابالا.
خط الهجوم : مروان حمدي - حميد أحداد - أسامة فيصل

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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