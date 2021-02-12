تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -
مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والتي تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021.
حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش
خط الدفاع : أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إمام عاشور - إسلام جابر - حسين فيصل - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو – محمود شيكابالا.
خط الهجوم : مروان حمدي - حميد أحداد - أسامة فيصل